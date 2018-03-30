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PKK'nın Sincar'daki varlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:09 | Son Güncelleme

PKK'nın Sincar'daki varlığı

MUSUL (AA) - Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli televizyonu, terör örgütü PKK'nın Sincar'ın Hanesur köyündeki varlığını görüntüledi.

Türkmeneli, Sincar'ın kuzeybatısında yer alan Sinun kasabasına bağlı Hanesur köyüne girip, PKK'nın 3 yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu köydeki üsler ve kontrol noktalarını çekti.

Suriye sınırından yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan köydeki kayıtlarda, PKK'ya bağlı ve Ezidilerden meydana gelen Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) ve Şengal Kadın Birlikleri (YJŞ) paçavralarının asılı olduğu görülüyor.

Herhangi bir yaşam belirtisi ve sivil varlığının kaydedilmediği Hanesur köyünün, terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda büyük yıkıma uğradığı gözler önüne seriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hanesur ırak Sincar

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