PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

Twitter'da "TSK'ye ait tankların yakıldığı" iddiasıyla paylaşılan 2 tank fotoğrafında, yanmakta olan tanka ait görselin, gerçekte 31 Aralık 2016'da Yemen'de çekildiği tespit edildi.
Aynı iddiayla kül olmuş bir tankın yer aldığı görselin gerçekte 10 Aralık 2017 tarihli "ABD, Rusya ve Çin'le olası bir savaşta gücünü kaybedebilir" başlıklı bir haberde kullanıldığı belirlendi.
Facebook'ta "YPG'nin TSK askerlerini yaraladığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki asker görüntüsünün 22 Aralık 2017'de Manisa'da gıdadan zehirlenen bir askere ait olduğu ortaya çıktı.
Twitter'da "Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 23 Şubat 2015'te "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" başlıklı haberin görselinden alındığı tespit edildi.
Dün de sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amaçlı paylaşılan 3 fotoğrafın operasyonla ilgisi olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılmıştı.
Farklı olaylara ait görselleri sosyal medyaya servis eden kullanıcıların bir kısmı hesaplarını kapatmış bir kısmı ise paylaşımlarını kaldırmıştı.
Öte yandan istihbarat yetkililerinin kara propagandaya ilişkin telsiz konuşmalarını tespit ettiği öğrenildi.
Terör örgütü PKK, bugün yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Türkiye'nin Afrin'e müdahalesinin gündeme getirileceğini umut ederek "siviller hedef alınıyor" iddiasıyla görüntü servis edilmesi talimatı veriyor. (AA)
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