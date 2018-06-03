HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" Kurtay Rojova kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi - Etkisizleştirilen terörist grubun 21 Nisan'da Tunceli-Pülümür karayolunda yol yapım çalışması yapan iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden terörist grup olduğu anlaşıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu "Kurtay Rojova" kod adlı Kaniar Müslim olduğu bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün, kent merkezi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen PKK'lı 7 teröristin iki F-16 savaş uçağı ile etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" olan "Kurtay Rojava" kod adlı terörist Kaniar Müslim'in yer aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist grubun, 21 Nisan 2018'de Tunceli-Pülümür karayolunda yol yapım çalışması yapan iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve bir sığınakta arama yapıldığı belirtilerek, aramalarda ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"5 el bombası, 2'şer kalaşnikof piyade tüfeği, el telsizi, el dürbünü, birer kanas keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, tabanca, şemsiye, sırt çantası, panço, 203 kaleşnikof mühimmatı, 11 bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 mühimmat, 14 şarjör, 1 kilogram kına, 100 bazlama, 40 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur, 10 kilogram sıvı yağ, 10 kilogram salça, 34 kilogram peynir, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme."

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldüSon dakika! Kaniar Müslim öldürüldü
TBMM Başkanı Kahraman, Mersin'deTBMM Başkanı Kahraman, Mersin'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

Bakan Eroğlu'dan 24 Haziran seçimleri öncesi ses getirecek iddia: CHP'liler Muharrem İnce'ye oy vermeyelim diyorlar

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Selahattin Fırat hayatını kaybetti

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.