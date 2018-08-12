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PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 21:42 | Son Güncelleme

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu belirlendi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu kaydedildi.

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