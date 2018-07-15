PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerin öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü."

