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PKK'nın sözde "Kato bölge sorumlusu" etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

PKK'nın sözde "Kato bölge sorumlusu" etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün İHA ile saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

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sözde Kato bölge sorumlusu şırnak terör operasyonu

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