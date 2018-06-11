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PKK'nın sözde takım sorumlusu etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran günü başlatılan operasyonda, PKK terör örgütünün sözde Şerivan takım sorumlusu Zinar Bagok kod adlı Zınar Avcı'nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

PKK'nın sözde takım sorumlusu etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK,(DHA) - ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran günü başlatılan operasyonda, PKK terör örgütünün sözde Şerivan takım sorumlusu Zinar Bagok kod adlı Zınar Avcı'nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 8 Haziran'da Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda öldürülen teröristin Zinar Bagok kod adlı Zınar Avcı olduğu belirtildi. Zınar Avcı'nın, 24 Nisan 2018 ve 12 Mayıs 2018 tarihlerinde 2 güvenlik görevlisinin El yapımı patlayıcı ile şehit edilmesi olayları başta olmak üzere birçok terör eyleminin sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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