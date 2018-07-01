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PKK'nın "Susa Katliamı"nda hayatını kaybedenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 26 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi anıldı.

Silvan ilçesinde asker kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin 26 yıl önce aralarında imamın da bulunduğu 2'si çocuk 10 kişiyi katlettiği Yolaç (Susa) köyü katliamı, Susa Mazlumları ve Mağdurları Anma, Anlama, Yaşatma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (Susa-Der) köyde düzenlediği programda lanetlendi.

Programa katılanlar önce katliamın gerçekleştiği Susa Camisi'ni ardından da saldırıda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Mezarlıktaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

- "Biz zalimlere boyun eğmeyeceğiz"

Diyarbakır'da 6-8 Ekim olaylarında Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken vahşice öldürülen 4 gençten Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz de anma programına katılarak PKK'lı teröristlerin katliamını kınadı.

Gökgöz, şunları kaydetti:

"1990’lı yıllarda bu kardeşlerimizi şehit eden PKK zihniyeti ile 6-8 Ekim olaylarında oğlumu ve arkadaşlarını şehit eden zihniyet aynıdır. PKK'nın tek amacı İslam'a ve dindar insanlara karşı olmaktır. Zalimler o gün de zalimdi, bugün de zalimdir. Biz zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Onların karşına çıkacağız ve onlara fırsat vermeyeceğiz. Bir Hasan değil bin Hasan’da gitse biz devam edeceğiz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz.”

Program, duaların ardından sona erdi.

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Silvan'da PKK'nın camideki katliamı:

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