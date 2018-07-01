"1990’lı yıllarda bu kardeşlerimizi şehit eden PKK zihniyeti ile 6-8 Ekim olaylarında oğlumu ve arkadaşlarını şehit eden zihniyet aynıdır. PKK'nın tek amacı İslam'a ve dindar insanlara karşı olmaktır. Zalimler o gün de zalimdi, bugün de zalimdir. Biz zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Onların karşına çıkacağız ve onlara fırsat vermeyeceğiz. Bir Hasan değil bin Hasan’da gitse biz devam edeceğiz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz.”

Program, duaların ardından sona erdi.

