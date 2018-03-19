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PKK'nın terör kamplarına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik devam eden operasyonda, doçka uçaksavar makineli tüfeğine ait 494 mermi ve teröristlerin kullandığı jeneratör ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda 494 doçka uçaksavar makineli tüfeği mermisi ile jeneratör bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon, kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından kullanılan sığınakta doçka uçaksavar makineli tüfeğine ait 494 mermi ile jeneratör ele geçirildi.

10 Mart'tan bu yana Hakurk ve Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda şu ana kadar 18 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait 11 mağara ve 23 barınak kullanılmaz hale getirilmiş, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, örgütsel doküman ile yaşam malzemesi bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Hakurk Kanirash Terörle Mücadele

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