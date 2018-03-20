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PKK'nın terör kamplarına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik devam eden operasyonlarda teröristlerin SİHA ve İHA'lar tarafından görüntülenmemek için kullandığı polyester kaplama 7 plaka ile 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Operasyonda ayrıca PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 mağara ve 7 barınak kullanılamaz hale getirildi, çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu

HAKKARİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik devam eden operasyonlarda teröristlerin gizlenmek için kullandıkları polyester kaplama plakalar ile el yapımı patlayıcı düzenekleri bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon, kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülenmemek için kullandığı polyester kaplama 7 plaka, 10'ar kilogramlık 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve malzemesi, 2 el bombası, pompalı tüfek, çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca teröristlerin kullandığı 4 mağara ve 7 barınak da kullanılamaz hale getirildi.

10 Mart'tan bu yana Hakurk ve Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda şu ana kadar 18 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait 15 mağara ve 30 barınak da imha edildi.

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Hakkari Hakurk Kani Rash terör örgütüne yönelik operasyon

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