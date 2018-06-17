PKK'nın yetim bıraktığı çocuklar babalarının mezarına koştu

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu infilak ettirdiği katliamın yetim bıraktığı 36 çocuk, Babalar Günü'nü buruk geçirmenin hüznünü yaşıyor. Dürümlü'de 12 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen katliamda babalarını yitiren çocuklar, büyük özlem duydukları, elini öpmek, boynuna sarılmak istedikleri babalarının mezarını ziyaret etti. Hüznün hakim olduğu Tanışık köyündeki mezarlıkta çocuklar, kaybettikleri babaları, amcaları ve dayıları için dua etti. - "Babalar Günü'nde içimiz yanıyor" Mehmet Yaman (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Babamın elini öpmek isterdim ama öpemiyorum. Babalar Günü'nde içimiz yanıyor. Her gün mezarlığa geliyorum. Bazen gece bile geliyorum, acımız büyük." diyen Yaman, saldırının üzerinden 2 yıl geçtiğini, 2 bin yıl da geçse bu acının unutulmayacağını belirtti. Yaman, terör saldırısını lanetlediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bunların yaptığı Kürt davası değil. Bizde Kürt'üz ama bunlar gelip bizi katletti. Bizim suçumuz neydi? 36 çocuk yetim, 8 kadın ise dul kaldı. Kürtler uyansın. Bu küçük çocukların suçu neydi? Babalar gününde içimiz yanıyor. Bizim başımıza geldi ama kimsenin başına gelmesin ve kimsenin canı yanmasın. Kişi başına bir ton bomba düştü. Terörü sonuna kadar lanetliyoruz." - "Acımızı mezara kadar götüreceğiz" Terör saldırısında babası, amcası ve dayısını kaybeden Muhammed Yaman (13), "Babam sağ olsaydı şimdi elini öpüp, harçlık alırdım, sonra da ona hediye alırdım." dedi. Acılarının taze olduğunu, babasını çok özlediğini anlatan Yaman, şunları söyledi: "Babam bombalı saldırıda öldüğünde en küçük kardeşim daha yeni doğmuştu. Sağ olsaydı şimdi elini öpecektim ama mezarlıkta bunu yapamıyorum. Terörü her zaman lanetliyorum. Acımız taze ve bunu mezara kadar götüreceğiz. İki yıldır Babalar Günü'nü kutlayamıyorum. Bu yüzden çok üzgünüm." - "Mezara kadar terörü lanetliyoruz" Saldırıda amcalarını kaybeden Mustafa Yaman (18) da bu yıl Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'nün aynı güne denk geldiğine işaret ederek "Sağ olsalardı amcalarımın ellerini öperdim, Babalar Günü'nü kutlardım." diye konuştu.