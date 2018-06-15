"PKK'nın zulmünü görmeyen zulme ortaktır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Tabi ki seçimlere de böyle gitmeyi arzu ediyoruz. Bir rekabet ve yarış olabilir ama bu PKK zalimliği gerçekten demokrasiden ve insanlıktan bahsedenlerin bunları görmezden gelmeleri ile karşılaştırıldığında gerçekten bizi ziyadesiyle üzüyor. Hepimiz artık bunu görmeliyiz. PKK ve PKK'yla kim yan yana ve ilişkili ise kim PKK'nın bu zulmünü görmezden geliyorsa o zulme ortaktır." dedi.

Akdağ, bayram namazını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok ve vatandaşlarla Yakutiye ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de birlikte kıldı.

Cami çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Akdağ, Erzurum'da güzel bir günde Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini söyledi.

Akdağ, bayramın bütün millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şöyle devam etti:

"Bizler ramazanı huzur içinde geçirdik ve mutlu bir bayrama ulaştık. Ancak dünyanın birçok yerinde Rohingya Müslümanlarından Arakan'dan Yemen'e kadar, Türkmenistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve Irak'ta dünyanın birçok yerinde Müslümanlar sıkıntı içerisinde. Cenabıhak bütün Müslümanlara da kolaylıklar ve rahatlıklar nasip etsin, onları da zulümden kurtarsın. Başta 81 milyon vatandaşımızın, Türk milletinin ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Ecdadın bu yadigarında Erzurumlularla birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bütün kardeşlerimize mutluluklar temenni ediyoruz."