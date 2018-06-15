"PKK'nın zulmünü görmeyen zulme ortaktır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Tabi ki seçimlere de böyle gitmeyi arzu ediyoruz. Bir rekabet ve yarış olabilir ama bu PKK zalimliği gerçekten demokrasiden ve insanlıktan bahsedenlerin bunları görmezden gelmeleri ile karşılaştırıldığında gerçekten bizi ziyadesiyle üzüyor. Hepimiz artık bunu görmeliyiz. PKK ve PKK'yla kim yan yana ve ilişkili ise kim PKK'nın bu zulmünü görmezden geliyorsa o zulme ortaktır." dedi.
Akdağ, bayram namazını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok ve vatandaşlarla Yakutiye ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de birlikte kıldı.
Cami çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Akdağ, Erzurum'da güzel bir günde Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini söyledi.
Akdağ, bayramın bütün millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şöyle devam etti:
"Bizler ramazanı huzur içinde geçirdik ve mutlu bir bayrama ulaştık. Ancak dünyanın birçok yerinde Rohingya Müslümanlarından Arakan'dan Yemen'e kadar, Türkmenistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve Irak'ta dünyanın birçok yerinde Müslümanlar sıkıntı içerisinde. Cenabıhak bütün Müslümanlara da kolaylıklar ve rahatlıklar nasip etsin, onları da zulümden kurtarsın. Başta 81 milyon vatandaşımızın, Türk milletinin ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Ecdadın bu yadigarında Erzurumlularla birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bütün kardeşlerimize mutluluklar temenni ediyoruz."
- "81 milyon kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz"
Suruç'ta bayramın hüzne bulandığını aktaran Akdağ, şunları ifade etti:
"Cenabıhak bunları zalimliklerinde boğsun. Huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Tabi ki seçimlere de böyle gitmeyi arzu ediyoruz. Bir rekabet ve yarış olabilir ama bu PKK zalimliği gerçekten demokrasiden ve insanlıktan bahsedenlerin bunları görmezden gelmeleri ile karşılaştırıldığında gerçekten bizi ziyadesiyle üzüyor. Hepimiz artık bunu görmeliyiz. PKK ve PKK'yla kim yan yana ve ilişkili ise kim PKK'nın bu zulmünü görmezden geliyorsa o zulme ortaktır."
Akdağ, Devletin gerekeni yapacağını ve suçluları yakalayıp adalete teslim edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bunun kardeşliğimizi de zedelememesini temenni ediyoruz. Buradaki zalimlerin zalimliği karşılığını bulacak, cezasını görecektir ama biz elbette 81 milyon kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Cenabıhak orada hayatını kaybeden şehit olan kardeşlerimize rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir milletvekilimizin de abisini orada şehit ettiler, yaralananlar var. Rabbim yaralılara da acil şifalar nasip etsin."
AK Partili Yıldız, terör örgütü PKK'nın suikast listesindeydi
Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı
Sevgilisini başka bir erkekle öpüşürken gören gencin aldığı intikam sosyal medyayı salladı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Sosyal medyanın diline düştüler
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum