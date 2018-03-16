PKK/PYD yandaşları Almanya'nın Girit Konsolosluğunu işgal etti

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Almanya Konsolosluğunun terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından işgal edildiği bildirildi.
Girit basınında yer alan haberlere göre, Adanın Kandiye kentindeki konsolosluğu işgal eden grup, binaya üzerinde "Afrin'e dayanışma" yazılı bir bez astı.
Konsolosluğa maddi hasar veren grubun Alman bayrağını da indirdiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden grubun eylemi sırasında, Alman konsolosun makamında olmadığı kaydedildi.
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum