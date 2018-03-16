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PKK/PYD yandaşları Almanya'nın Girit Konsolosluğunu işgal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü yanlısı bir grup Girit Adası'ndaki Alman Konsolosluğunu işgal ederek maddi hasar verdi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Almanya Konsolosluğunun terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından işgal edildiği bildirildi.

Girit basınında yer alan haberlere göre, Adanın Kandiye kentindeki konsolosluğu işgal eden grup, binaya üzerinde "Afrin'e dayanışma" yazılı bir bez astı.

Konsolosluğa maddi hasar veren grubun Alman bayrağını da indirdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden grubun eylemi sırasında, Alman konsolosun makamında olmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK terör örgütü Yunanistan

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