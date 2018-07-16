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PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda, PKK'nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu - Son 1,5 ayda Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı ve gri kategoride bulunan örgüt mensuplarının da aralarında yer aldığı 4 PKK'lı öldürüldü

GİRESUN (AA) - Giresun ve Gümüşhane kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında son 1,5 ayda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, son 1,5 aylık dönemde, Giresun'un Güce ilçesinde 2, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun da bulunuyor.

Barış Coşkun Güce'de 31 Mayıs, Mehmet Yakışır da Kürtün kırsalında 14 Temmuz gecesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerince örgütün Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu.

Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon devam ediyor.

Kobra tipi helikopterler ve İHA'ların hava, arama köpeklerinin de karadan destek verdiği operasyon geniş bir alanda yürütülüyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için zorlu arazi şartlarında 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor.

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