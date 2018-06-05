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"PKK'ya şirin mi gözükmek istiyorsun?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "(İnce'nin Korgeneral Temel'le ilgili sözleri) Gerekirse hepimiz Temel Paşa gibi Afrin'e gideriz. Kime mesaj veriyorsun sen? PKK'ya şirin mi gözükmek istiyorsun? Millet seni sandığa gömecek"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Gerekirse hepimiz Temel Paşa gibi Afrin'e gideriz. Kime mesaj veriyorsun sen? PKK'ya şirin mi gözükmek istiyorsun? Millet seni sandığa gömecek." dedi.

Eroğlu, Emirdağ ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifika Dağıtım Töreninde, Türkiye'nin büyüdükçe düşmanlarının da arttığını belirtti.

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin olduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İstiyorlar ki Türkiye IMF'ye borçlu olsun ve sürünsün, Batı'ya yalvarsın. Bütün silahları ve her şeyi iğneden ipliğe oradan alsın istiyorlar. Türkiye'yi sömürmek istiyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin önünü kesmek için çok çalışıyorlar. Plan yapıyorlar. Hile, desise ne varsa... Gezi olaylarında yapmadılar mı? Arkasından 15 Temmuz'da FETÖ denilen bir hain ve alçak, Türkiye'de bir işgal girişiminde bulunmadı mı? Ama aziz milletimizin kahramanlığı o hainlere darbeyi vurdu Allah'a şükür. Onların maksadı Türkiye'yi tamamen silahsız işgal etmekti. Batı'ya köle yapmaktı ama Allah'ın izniyle milletimiz ona da darbe vurdu."

- "Kime mesaj veriyorsun sen?"

Eroğlu, Türkiye'nin güney sınırlarında terör ve anarşi devleti kurmak isteyenlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla müsaade etmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı densizler kalkıyor, oraya kahramanca giren İsmail Metin Temel Paşamızın 'apoletlerini sökeceğim' diyor. Sen kim oluyorsun? Biz kahraman askerimizin, polisimizin, özel harekatın, özel kuvvetlerin ve Mehmetçik'in daima yanındayız. Hepimiz Mehmetçik'iz. Ne diyorsun? Ben yedek subay olarak en çok askerlik yapan birisiyim Kıbrıs Harekatı esnasında. Hepimiz Mehmetçik'iz. Gerekirse hepimiz Temel Paşa gibi Afrin'e gideriz. Kime mesaj veriyorsun sen? PKK'ya şirin mi gözükmek istiyorsun? Millet seni sandığa gömecek."

- "Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek istiyorlar"

Türkiye'yi bölmek isteyenlerin yeni bir oyun peşinde olduğuna dikkati çeken Veysel Eroğlu, "Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek istiyorlar ama ekonomimiz güçlü Allah'a şükür. Merak etmeyin. Bu yıl yüzde 7,4 ile dünyada en çok büyüme oranıyla destan yazan bir hükümetimiz var. Recep Tayyip Erdoğan var." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, seçimlerin, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunun bozulması için erkene alındığını dile getirerek, bu oyunu Türk milletinin bozacağını, o nedenle seçimlerin Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu bildirdi.

Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından, DSİ tarafından yaptırılacak ve 21 milyon lira maliyetli tesislerin temelini attı, Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaların dağıtımını gerçekleştirdi.

Eroğlu, ardından da hayırsever iş adamı Hasan Çekiç tarafından yaptırılan Mustafa Çekiç Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

Programlara, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Veysel Eroğlu

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