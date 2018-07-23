Plaj şemsiyesinin direği göğsüne saplandı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir kadın, rüzgarda uçan plaj şemsiyesinin direğinin göğsüne saplanması sonucu yaralandı.
BBC'nin haberine göre, Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu esnada göğsüne uçan bir plaj şemsiyesinin direği saplanan 46 yaşındaki kadın, helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.
Ocean City sözcülerinden Jessica Waters, olayın dün öğleden sonra, sahibi olmayan kiralık şemsiyenin rüzgarda uçması sonucu yaşandığını belirtti.
Yerel basında çıkan haberlerde, çıkarılması için şemsiyenin sapının itfaiye ekiplerince kesildiği bildirildi.
Sağlık durumu iyi olan kadının tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.
Ülkede geçen haftada da New Jersey eyaletine bağlı Seaside Heights'ta çıkan kuvvetli rüzgardan uçan metal bir şemsiyenin sapı, plajda güneşlenen 67 yaşındaki Londralı bir kadının ayak bileğine saplanmıştı.
Masaj salonlarına polis baskını!
AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum