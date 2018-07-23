HABER

Plaj şemsiyesinin direği göğsüne saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:56 | Son Güncelleme

Plaj şemsiyesinin direği göğsüne saplandı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir kadın, rüzgarda uçan plaj şemsiyesinin direğinin göğsüne saplanması sonucu yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu esnada göğsüne uçan bir plaj şemsiyesinin direği saplanan 46 yaşındaki kadın, helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Ocean City sözcülerinden Jessica Waters, olayın dün öğleden sonra, sahibi olmayan kiralık şemsiyenin rüzgarda uçması sonucu yaşandığını belirtti.

Yerel basında çıkan haberlerde, çıkarılması için şemsiyenin sapının itfaiye ekiplerince kesildiği bildirildi.

Sağlık durumu iyi olan kadının tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede geçen haftada da New Jersey eyaletine bağlı Seaside Heights'ta çıkan kuvvetli rüzgardan uçan metal bir şemsiyenin sapı, plajda güneşlenen 67 yaşındaki Londralı bir kadının ayak bileğine saplanmıştı.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildiBedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştüKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plaj şemsiyesi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Masaj salonlarına polis baskını!

Masaj salonlarına polis baskını!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.