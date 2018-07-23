Plaj şemsiyesinin direği göğsüne saplandı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir kadın, rüzgarda uçan plaj şemsiyesinin direğinin göğsüne saplanması sonucu yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu esnada göğsüne uçan bir plaj şemsiyesinin direği saplanan 46 yaşındaki kadın, helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Ocean City sözcülerinden Jessica Waters, olayın dün öğleden sonra, sahibi olmayan kiralık şemsiyenin rüzgarda uçması sonucu yaşandığını belirtti.

Yerel basında çıkan haberlerde, çıkarılması için şemsiyenin sapının itfaiye ekiplerince kesildiği bildirildi.

Sağlık durumu iyi olan kadının tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede geçen haftada da New Jersey eyaletine bağlı Seaside Heights'ta çıkan kuvvetli rüzgardan uçan metal bir şemsiyenin sapı, plajda güneşlenen 67 yaşındaki Londralı bir kadının ayak bileğine saplanmıştı.

