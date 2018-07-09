Plajda buzdolabından içecek almak isterken akıma kapılan kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plajdaki buzdolabından içecek almak isterken akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir otelin işlettiği plajda ailesiyle denize giden Volkan Gülenç (45), buzdolabından içecek almak isterken akıma kapılarak yere yağıldı.

Durumu fark eden otel personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülenç, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Gülenç'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede buzdolabında elektrik kaçağı olduğunu tespit eden polis, taksirle ölüme sebebiyet vermekten hakkında işlem yaptığı bir otel çalışanının ifadesini aldı. Bu kişi, daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

