HABER

Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

Birçok insanın yaratıcılığını zorladığı ve hafızalarda kalmasını istediği unutulmayacak evlenme teklifleri için teknoloji yaratıcı çözümler sunuyor.

Özge Düzgün / İstanbul, 4 Temmuz, (DHA) - Birçok insanın yaratıcılığını zorladığı ve hafızalarda kalmasını istediği unutulmayacak evlenme teklifleri için teknoloji yaratıcı çözümler sunuyor. Bunlardan bir tanesi de evlenme teklifini plajda yapmak isteyenler için üretildi.
Sosyal medyada unutulmaz evlenme teklifi fotoğrafları için Ivan Mirada kumun üzerine şekil çizerek yazı yazabilen otomatik bir kum yazıcısı geliştirdi.
Miranda'nın kum yazıcısı, 80'li ve 90'lı yıllarda ev yazıcılarının ayırt edici özelliği olan klasik nokta vuruşlu yazıcılardan esinlenerek geliştirilen teknikleri kullanıyor.
Büyük boyutlu yazıcı başlığı, yazıcının tamamını sahil boyunca yavaşça hareket ettiren tekerlek takımları arasında ileri ve geri hareket ederek şeklin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Biraz yavaş olan bu süreç özellikle hızlı lazer yazıcılara alışmış olanları, hayal kırıklığına uğratsa da kumun üzerine elle yazı yazmaktan daha kolay bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmaz. (Fotoğraflı)

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Han'daki gölete 13 bin yavru balık salındıHan'daki gölete 13 bin yavru balık salındı
GÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiasıGÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.