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Plajda suçüstü yakalandı! Sahilde güneşlenen kadınların fotoğrafları telefonundan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Antalya Konyaaltı sahilinde denize giren kadınların fotoğrafını çeken şahıs, kadın özel güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakaladı. Emniyette kadınla yüzleşen şahıs, çektiği tüm fotoğrafları silip özür diledi.

Plajda suçüstü yakalandı! Sahilde güneşlenen kadınların fotoğrafları telefonundan çıktı

Antalya Konyaaltı sahilinde denize giren kadınların fotoğraflarını cep telefonuyla çeken şahsı, durumu fark eden bir kadının şikayeti üzerine plajdaki kadın güvenlikçiler suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, telefonundan fotoğrafları silip özür dilemesinin ardından mağdur kadınların şikayetlerinden vazgeçmesiyle serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz pazar günü Konyaaltı sahili 26 nolu plajda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan tatil için Antalya’ya gelen bir kadın, sahilde güneşlenirken H.K. isimli bir şahsın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiğini fark etti. Tedirgin olan kadın, durumu hemen yanındaki başka bir tatilci kadın ile paylaştı.

TELEFONDAKİ FOTOĞRAFLARI GÖRDÜ

Bunun üzerine H.K.'nın yanına fark ettirmeden giden diğer tatilci, şahsın cep telefonuna bakınca, kendi fotoğraflarının da olduğunu gördü. Oradan hemen ayrılan kadın, durumu plajdaki özel güvenlik görevlilerine bildirdi.

KADIN GÜVENLİKÇİLER FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ÜZERİNE ATLADI

İhbarın ardından 2 kadın özel güvenlik görevlisi tarafından kontrol edilen H.K.'nın cep telefonunda birden fazla kadının fotoğrafı olduğunu tespit edildi. Şüpheliyi etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra sahile gelen Asayiş Şube Güven Timleri’ne bağlı Martı Timleri H.K.'yı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Polis merkezine götürülen H.K. burada şikayetçi kadın ile yüzleştirildi. Fotoğraflarını çektiği kadından özür dileyen H.K .fotoğrafların tamamını da sildi. Kadınların hakkındaki şikayetten vazgeçtiği H.K. ifadesi alındıktan sonra polis merkezinden serbest bırakıldı. (İHA)


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