Plajda valizi bulunan kişi polisi harekete geçirdi

Antalya'da plaja valizini bırakarak girdiği denizden çıkmadığı belirtilen kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı plaja gelen bir kişi, valizini bırakarak denize girmek istedi. Plajın güvenlik görevlisi, gece saatlerinde denize girmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Yaklaşık 3-4 saat sonra plajda fark ettiği valizin sahibini bulamayan görevli polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, denizde arama çalışması yaptı. Aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı.

Valizde, Okan Yıldız'a ait bir nüfus cüzdanı, cep telefonu, 65 lira ve giysi bulundu.

Okan Yıldız için memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hafta önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Valizin sahibini bulmak için çalışmalar sürüyor.

