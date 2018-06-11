Plajların su kalitesi 7/24 saat öğrenilebilecek

Türkiye'deki plajların tüm özelliklerinin ve su kalitesinin 7 gün 24 saat öğrenilebileceği "Yüzme Suyu Takip Sistemi" hizmete girdi.

Vatandaşlar, "www.yuzme.saglik.gov.tr" internet sitesine girerek, bu hizmetten yararlanabilecek.

AA muhabirinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla her yıl yüzme sezonu içerisinde denize ve göle kıyısı olan 34 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları yapılıyor.

Yüzme sezonu coğrafik ve iklimsel farklılıklar nedeniyle yerel kullanıma göre bölgesel olarak değişen tarihlerde başlıyor. Buna göre, Karadeniz ve Marmara bölgeleri ile ülke genelindeki göller için 15 Haziran-15 Eylül, Ege Bölgesi için 1 Haziran-30 Eylül, Akdeniz Bölgesi için 1 Mayıs–30 Ekim minimum sezon olarak belirleniyor.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre, sezon boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir bakteriyolojik numuneler alınıyor. Alınan numuneler koliform, Fekal koliform ve Fekal streptokok parametreleri açısından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz ediliyor. Analiz sonuçları sezon içerisinde Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirlenen zorunlu ve kılavuz değerlere göre değerlendiriliyor ve kalite açısından "çok temiz", "iyi kalite/ yüzülebilir" ve "yüzülemez" şeklinde sınıflandırılıyor.