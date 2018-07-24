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Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

Şişli'de banka şubesinden çıkan reklamcı Ersin G. ile arkadaşı Yasin A'yı silahla yaralayan şüpheli, Ersin G'ye ait olan ve içinde 500 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı - Polisin araştırmasında, yaralanan Yasin A. ile 2 arkadaşının olayı planladıkları, para dolu çantayı gasbetmesi etmesi için bir kişiyle anlaştıkları, ancak anlaştıkları kişinin parayı aldıktan sonra Yasin A. ve arkadaşlarına vermeyip kaçtığı iddia edildi - Hastane ziyaretinde şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsı çapraz sorguya alan polis olayı aydınlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, banka şubesinden çıkan reklamcı Ersin G. ile arkadaşı Yasin A'yı silahla yaralayan şüpheli, Ersin G'ye ait olan ve içinde 500 bin lira bulunan çantayı alıp kaçarken, olayı Yasin A. ile 2 arkadaşının planladığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20 Temmuz'da Şişli Piyalepaşa Mahallesi'nde bir otomobilde reklamcı Ersin G'nin (28) ile arkadaşı Yasin A'nın silahla vurularak yaralanması, Ersin G'nin bankadan çektiği 500 bin liranın bulunduğu çantanın gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, olay yerine silahlı gaspçıyı getiren motosikleti kullanan kişinin, yaralanan reklamcı Ersin G'nin arkadaşı Özkan G. olduğu belirlendi. Polisin operasyonunda, Özkan G. yakalandı.

Hastanede tedavi gören Yasin A'nın ifadesini alan polis, bu sırada hastaneye gelen ve aşırı telaşlı davranışlarda bulunan arkadaşı Osman Ö'nün de bilgisine başvurdu. Çelişkili ifadeler veren Osman Ö. de gözaltına alındı.

Özkan G. ile Osman Ö'nün çapraz sorgulanması sonucu, gasp olayının planlanarak gerçekleştirildiği iddiası ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan Yasin A'da gözaltına alındı.

İddiaya göre, reklamcılık yapan Ersin Y'nin yaptığı iş karşılığı bir şirketten 500 bin liralık çek aldığını, çeki ertesi gün bozduracağını arkadaşları Yasin A. (36) Özkan G. (22) ve Osman Ö'ye anlattığı, bu 3 kişinin Ersin G'nin parasını gasbetmesi için şüpheli T.E ile anlaştıkları bildirildi.

Olay günü, Özkan G. tarafından motosikletle getirilen ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli T.E. Ersin G. ile yanındaki arkadaşı Yasin A'yı silahla yaraladığı, olay sırasında tabancadan çıkan bir kurşunun Yasin A'nın başını sıyırdığını, şüpheli T.E'nin ise para dolu çantayı kendisini azmettiren kişilere vermeyip kaçtığı iddia edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde başında motosiklet kaskı bulunan şüphelinin, olaydan sonra gasp ettiği içinde 500 bin lira bulunan çantayla kaçtığı görülüyor.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan Ersin G'nin tedavisi hastanede sürerken, emniyette işlemleri tamamlanan Yasin A. Özkan G. ve Osman Ö. adliyeye sevk edildi.

Ersin G'nin 500 bin lirasını gasbeden şüpheli T.E'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü gasp Gasp Büro Amirliği istanbul

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