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Plastik kirliliğiyle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

Gümrük vergileri ve caydırıcı cezaların plastik kirliliğinin azaltılmasında en etkili stratejiler olduğu belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM), plastik kirliliğinin azaltılmasında yüksek gümrük vergileri ve caydırıcı cezaların en etkili stratejiler arasında yer aldığına dikkati çekti.

BBC'de yer alan habere göre, BM'nin yayımladığı raporda, 50 ülkenin dünyadaki plastik kirliliğini azaltmak ve engellemek için adımlar attığı ancak çoğunlukla başarılı olamadığı ifade edildi.

Kirliliği engellemek için bazı ülkelerde plastik poşet kullanımı yasaklanırken bazılarında ise cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer, plastik maddelerin nehirlere ve okyanuslara karışmasını engellemek için çok daha fazlasının yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Plastik kullanımını engellemek için yapılan eylemlerin sıkıntısız ve karlı bir şekilde uygulanabileceğine işaret eden BM Çevre Programı Başkanı Erik Solheim, "Asıl sorun plastik maddeler değil, insanların onu nasıl kullandığı." ifadelerini kullandı.

Raporda, gelişmekte olan birçok ülkede, plastik torbalar kanalizasyonları tıkayarak sellere neden olurken hayvanların bu atıkları yiyecek sanıp yediği vurgulandı.

Yüksek gümrük vergileri ve caydırıcı cezaların plastik kullanımını azaltmak için en etkili stratejiler arasında yer aldığı belirtilen raporda, bazı ülkelerin plastik kullanımını engellemek için aldığı yöntemler de listelendi.

Galapagos Adaları'nda tek kullanımlık plastikleri, Sri Lanka straforu yasaklayacağını duyururken, Çin biyolojik olarak ayrışabilen poşetlerin kullanımını yaygınlaştırma politikası izliyor.

2008'den önce yılda 3 milyar plastik torba kullanılan Çin'de yasak uygulanmasından bu yana süpermarketlerde poşet kullanımı yüzde 60-80 oranında azaldı ancak pazarlarda poşet verilmeye devam ediliyor.

Botswana'da yaptırımlar başarısız olurken, Gambiya'da poşet kullanımına getirilen yasak siyasi karışıklıklardan dolayı uygulanamadı.

Fas'ta plastik torbalara yasak getirilmesinin ardından bir yıl içinde 421 ton plastik torba ele geçirildi. Ülkede plastik torbaların yerini bez çantalar almaya başladı.

Vietnam'da plastik poşet ücretlerine 5 kez zam getirilmesine rağmen halen yaygın olarak kullanılıyor.

İrlanda'nın koyduğu vergiler plastik torba tüketimini yüzde 90 azalttı.

Plastik kullanımına en ağır yaptırım uygulayan ülkelerden Kenya'da plastik torba üreten veya kullananlara para cezası ya da 4 yıl hapis cezası veriliyor.

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Birleşmiş Milletler Çevre Kirliliği plastik kirliliği

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