Plastik kirliliğiyle mücadele

Birleşmiş Milletler (BM), plastik kirliliğinin azaltılmasında yüksek gümrük vergileri ve caydırıcı cezaların en etkili stratejiler arasında yer aldığına dikkati çekti.

BBC'de yer alan habere göre, BM'nin yayımladığı raporda, 50 ülkenin dünyadaki plastik kirliliğini azaltmak ve engellemek için adımlar attığı ancak çoğunlukla başarılı olamadığı ifade edildi.

Kirliliği engellemek için bazı ülkelerde plastik poşet kullanımı yasaklanırken bazılarında ise cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer, plastik maddelerin nehirlere ve okyanuslara karışmasını engellemek için çok daha fazlasının yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Plastik kullanımını engellemek için yapılan eylemlerin sıkıntısız ve karlı bir şekilde uygulanabileceğine işaret eden BM Çevre Programı Başkanı Erik Solheim, "Asıl sorun plastik maddeler değil, insanların onu nasıl kullandığı." ifadelerini kullandı.

Raporda, gelişmekte olan birçok ülkede, plastik torbalar kanalizasyonları tıkayarak sellere neden olurken hayvanların bu atıkları yiyecek sanıp yediği vurgulandı.