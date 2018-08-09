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Plastik ördekler "özel" sporcular için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte 60 binden fazla plastik ördek Chicago Nehri'ne bırakıldı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde "özel" sporcular yararına düzenlenen plastik ördek yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Illinois eyaletindeki özel olimpik sporcular yararına bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, 60 binden fazla plastik ördek kent merkezindeki Wabash Caddesi üzerinden Chicago Nehri'ne bırakıldı.

Hayırseverler, ördeklere 5 ABD doları karşılığında sahip olurken, yarışta birincilik elde eden ördeğin sahibi ise SUV araç kazandı.

Birçok televizyon kanalının canlı yayınladığı etkinliği binlerce kişi de yerinde izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago ördek yarışı

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