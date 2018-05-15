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Plastik oyuncak imalathanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 23:55 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bir plastik oyuncak imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da plastik oyuncak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Karayolları Mahallesi 559. Sokak'taki plastik oyuncak imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, malzeme dolu koliler imalathaneden çıkarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, hasara neden oldu.

İmalathanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Gaziosmanpaşa plastik oyuncak imalathanesi yangın

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