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Plastik poşetler ücretli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenle kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek - Bakanlık, uygulamaya geçiş noktasında AB Direktifi'nde öngörülen geçiş süreleri de esas alınarak zorunlu uygulamanın başlatılması için ilgili sektöre bir yıl geçiş süreci verdi - Öngörülen plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme, gereksiz plastik poşet tüketimi ciddi oranda azaltacak, tüketicileri alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri tekrar kullanımlık poşet, çanta, tekerlekli alışveriş arabaları kullanımı yönünde teşvik edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenle kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak alınacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetlerinin hızlı bir şekilde çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak çevre kirliliğini önemli ölçüde artırması ve mevcut geri dönüşüm oranları çok düşük olduğundan kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle ücretlendirilecek.

Plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar Bakanlık tarafından 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde ele alınarak alışveriş poşetleri ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin yönetim sistemine dahil edildi.

Yönetmelik ile tüm dünyada, üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yıl yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türkiye'de satış noktalarında ücretsiz verilen plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yaptı.

Bakanlık, uygulamaya geçiş noktasında AB Direktifi'nde öngörülen geçiş süreleri de esas alınarak zorunlu uygulamanın başlatılması için ilgili sektöre bir yıllık geçiş süreci verdi.
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- Plastik poşet kullanımı ciddi oranda azalacak

Öngörülen plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenleme, gereksiz plastik poşet tüketimi ciddi oranda azaltacak, tüketicileri alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri tekrar kullanımlık poşet, çanta, tekerlekli alışveriş arabalarının kullanımı yönünde teşvik edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan poşetlerin ücretlendirilmesi konusunda sektör temsilcileri ve ilgili Bakanlık temsilcileriyle hazırlıklar sürdürülüyor.

Tüm satış yerlerinde plastik poşetlerin ücretli olarak temin edilmesine ilişkin uygulama 1 Ocak 2019 tarihinde hayata geçecek.

Kamunun bilinçlendirilmesi, plastik atık miktarında azalma, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ile oluşacak kaynağın çevre koruma faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Bu eylem ile 2023 hedefleri doğrultusunda geri kazanım imkanı çok az olan plastik poşet atık miktarının önemli miktarda azaltılması sağlanacak.

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