HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Plastik üretimi 13,6 milyar dolara ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

PAGEV tarafından açıklanan ilk çeyrek plastik sektörü raporuna göre, Türk plastik sektörünün üretimi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 48,7 artışla 3,5 milyon ton, değerde ise yüzde 54,5 yükselişle 13,6 milyar dolar oldu - PAGEV Başkanı Eroğlu: - "Otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi plastiğin kullanıldığı sektörlerden gelen talebin yüksekliği Türkiye ekonomisi ve sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak dikkati çekti"

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) raporuna göre, Türk plastik sektörünün üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 48,7 artışla 3,5 milyon tona, değerde ise yüzde 54,5 yükselişle 13,6 milyar dolara ulaştı.

PAGEV'in ilk çeyrek plastik sektörü raporuna göre, 2018'in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sektörün plastik mamul üretimi miktar bazında yüzde 48,7 artarak 3,5 tona çıktı. Söz konusu rakam, değer bazında ise yüzde 54,5 yükseliş kaydederek 13,6 milyar dolar oldu.

Plastik ambalajlar, üretimde ilk sırada yer alırken, bunu plastik inşaat malzemeleri izledi.

Sektörün ilk çeyrek plastik mamul ihracatı da 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 6,6 artışla 415 bin ton, değerde ise yüzde 14,5 yükselişle 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat yapılan ülkelerde Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Fransa ilk sıralarda yer aldı.

Aynı dönemde iç pazarda tüketilen plastik mamul miktarı değerde yüzde 55,8 artışla 13,3 milyar dolar, miktarda ise yüzde 53,9 yükselişle 3,2 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen 3,2 milyon tonluk plastik mamul iç tüketiminin yaklaşık 1,6 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalıyla yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edildi. Kalan 1,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanıldı.

Plastik sektörünün büyümesinde önemli göstergelerden sayılan makine ve teçhizat yatırımları, ilk çeyrekte 277 milyon dolar oldu. Yatırımların aynı hızla devam etmesi halinde makine teçhizat yatırımının yıl sonunda 1 milyar 108 milyon dolara çıkması ve 2017'ye kıyasla yüzde 19 artması öngörülüyor.

- "Sektörümüz pozitif görünümünü koruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, küresel ekonominin son yıllarda karşılaştığı zorlukların plastik sektörü büyümesinde yavaşlamaya yol açsa da gelişim çizgisinin yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Plastik sektörünün geçen yıl beklentilerin üzerinde bir ivmeyle yüzde 9 büyüdüğünü anımsatan Eroğlu, yaşanan tüm ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında 2018'de sektör olarak büyüme hedeflerini yüzde 5 olarak belirlediklerini kaydetti.

Eroğlu, yılbaşından bu yana meydana gelen gelişmelerin 2018'in de sanayiciler açısından kolay geçmeyeceğini gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar maalesef sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Kurdaki bu durum, döviz bazlı satılan ham maddeyi almak zorunda kalıp ihracatı az olan sektör firmalarımızı büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor. Buna rağmen her zaman azimle üretime katkı sağlayan sanayicilerimiz hedefimize ulaşmak yolunda inançla çalışıyor. Sektör izleme raporumuz aracılığıyla paylaştığımız ilk çeyrek verilerinden de anlaşılacağı üzere, sektörümüz pozitif görünümünü koruyor. Yıla hızlı bir başlangıç yaparak geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 54,5'lik rekor büyümeye ulaştık.

Bu dönemde otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi plastiğin kullanıldığı sektörlerden gelen talebin yüksekliği Türkiye ekonomisi ve sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak dikkati çekti. Bu olumlu tabloya katkı sağlayacak çalışmalar noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Yolda bulduğu 5 bin Euro’yu sahibine teslim ettiYolda bulduğu 5 bin Euro’yu sahibine teslim etti
Kalp hastalarına Ramazan reçetesiKalp hastalarına Ramazan reçetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PAGEV plastik sektörü Yavuz Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İstanbul'da uçuş yasağı

İstanbul'da uçuş yasağı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.