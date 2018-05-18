Plastik üretimi 13,6 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) raporuna göre, Türk plastik sektörünün üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 48,7 artışla 3,5 milyon tona, değerde ise yüzde 54,5 yükselişle 13,6 milyar dolara ulaştı.

PAGEV'in ilk çeyrek plastik sektörü raporuna göre, 2018'in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sektörün plastik mamul üretimi miktar bazında yüzde 48,7 artarak 3,5 tona çıktı. Söz konusu rakam, değer bazında ise yüzde 54,5 yükseliş kaydederek 13,6 milyar dolar oldu.

Plastik ambalajlar, üretimde ilk sırada yer alırken, bunu plastik inşaat malzemeleri izledi.

Sektörün ilk çeyrek plastik mamul ihracatı da 2017'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 6,6 artışla 415 bin ton, değerde ise yüzde 14,5 yükselişle 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat yapılan ülkelerde Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Fransa ilk sıralarda yer aldı.

Aynı dönemde iç pazarda tüketilen plastik mamul miktarı değerde yüzde 55,8 artışla 13,3 milyar dolar, miktarda ise yüzde 53,9 yükselişle 3,2 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.