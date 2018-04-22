HABER

Plastiksiz bir dünya için harekete geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 09:53 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, 'Plastiksiz bir dünya' kampanyası başlatarak semt pazarlarında vatandaşlara bez torba dağıttı.  Şakirpaşa Mahallesi İsmail Hazar Kapalı Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 'Plastiksiz bir dünya' kampanyası kapsamında hazırlanan bez torbaları dağıttı.

Plastiksiz bir dünya için harekete geçtiler

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, 'Plastiksiz bir dünya' kampanyası başlatarak semt pazarlarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
Şakirpaşa Mahallesi İsmail Hazar Kapalı Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 'Plastiksiz bir dünya' kampanyası kapsamında hazırlanan bez torbaları dağıttı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Zeydan Karalar, tezgahları dolaşarak esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.
'ÖRNEK OLMALI'
Çevre kirliliğinde en büyük etmenlerden birisinin de plastik kullanımı olduğunu belirten Zeydan Karalar, şunları kaydetti:
"Plastik maddesinin bu kadar kontrolsüz kullanımına 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Birçok ülkede marketlerde plastik poşet kullanımı yasaklanmıştır. Plastik şişelerin yasaklanması için de kamuoyu hareketliliği artmıştır. Ülkemizin de aynı yönde davranması kaçınılmazdır. Bu gerçeklerden hareketle Seyhan Belediyesi plastik kullanımına karşı farkındalık yaratma kampanyası başlatmıştır. Umuyorum ki plastik kullanımı ve doğanın kirletilmesine karşı başlattığımız kampanya herkese örnek olur."

FOTOĞRAFLI

Plastiksiz bir dünya için harekete geçtilerPlastiksiz bir dünya için harekete geçtilerPlastiksiz bir dünya için harekete geçtilerPlastiksiz bir dünya için harekete geçtiler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!
Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıtMetin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

Türkiye'den Arap dünyasına F-16'lı mesaj!

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi, kuruma nasıl sızdıklarını itiraf etti! Yalan makinesini kandırmışlar

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

Sarıyer'de ormanda yanmış ceset bulunmuştu! Küllerden çıkan şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.