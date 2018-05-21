HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Platform gemisi geçiyor, Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğaz'ından platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi.

Platform gemisi geçiyor, Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi (1)

Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğaz'ından platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi.

(FOTOĞRAF)

Platform gemisi geçiyor, Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi (1)Platform gemisi geçiyor, Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi (1)Platform gemisi geçiyor, Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi (1)

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Bu atölyede 72 yıldır madenci heykelleri yapılıyorBu atölyede 72 yıldır madenci heykelleri yapılıyor
Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildiDeniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.