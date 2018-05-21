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Platform gemisi geçiyor, Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor.

Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi.

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