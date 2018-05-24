Plüton'un kuyruklu yıldızlardan oluştuğu iddiası

Gök bilimciler, daha önce cüce gezegen olarak kabul edilen Plüton'un milyonlarca kuyruklu yıldızın bir araya gelmesiyle oluştuğu iddiasında bulundu.
Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Güneybatı Araştırma Enstitüsünden (SwRI) bilim adamları, Plüton ve 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızı arasında önemli benzerlikler olduğuna dikkati çekti.
SwRI'nın Uzay Bilimi ve Mühendislik Bölümünden kimyager Christopher Glein, yaptığı açıklamada, kimyasal bileşimi ve görüntüsü ele alındığında, Plüton'un milyonlarca kuyruklu yıldızın zaman içerisinde bir araya gelmesiyle oluştuğu sonucuna vardıklarını söyledi.
Güneş Sistemi'nin en dışında yer alan ve trilyonlarca kuyruklu yıldızla gök taşına ev sahipliği yapan Kuiper Kuşağı'nda yer alan Plüton, 1930'da keşfedilmişti.
Plüton'un taş ve buzdan oluştuğu düşünülüyordu.
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