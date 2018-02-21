PÖH'ler Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Ağrı'dan iki tim Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.
Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, Afrin'de görevlendirilecek 48 kişiden oluşan iki tim için uğurlama töreni düzenlendi. Törenine Ağrı Vali Vekili Ejder Demir, Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar sloganlar ve dualar eşliğinde polislere moral verdi. Şube önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından, ekip için daha sonra dualar edilip kurban kesildi. 48 kişiden oluşan ekip, Özel Harekat Şubesi önünden yola çıkan otobüslerle Afrin'e gitmek üzere hareket etti.
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