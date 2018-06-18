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PÖH'ü vuran darbecilere 47 milyon liralık tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında savaş uçakları tarafından vurulan ve 51 polisin şehit düştüğü Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat yerleşkesinde meydana gelen hasar için 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 liralık tazminat davası açıldı - Davalılar arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Polis Özel Harekat yerleşkesini vuran eski pilotlar ile sözde yurtta sulh konseyi üyeleri de yer alıyor

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında savaş uçakları tarafından vurulan ve 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat yerleşkesindeki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğünce 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 lira maddi tazminat davası açıldı.

Davalılar arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile hazırlık aşamasındaki ifadesinde Polis Özel Harekat binasını vurduğunu itiraf eden sanık eski pilot yarbay Mustafa Azimetli ile diğer pilotlar Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da yer alıyor.

Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülecek davanın dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı'nda konuşlu Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı birimlerinin taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın cuntacılardan tahsil edilmesi istendi.

Davalıların, eylemleri nedeniyle doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilen dava dilekçesinde, mahkemece kurum lehine 46 milyon 920 bin 467 lira maddi tazminata hükmedilmesi talep edildi.

Mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edilen dilekçede, "bir numaralı davalı" örgüt elebaşı Gülen'in darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ve emrini verdiği vurgulandı.

- Sözde konsey üyeleri davalı

Davalı 406 kişi, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe girişimi eylemleri nedeniyle görülen davalarda "sanık" olarak yer alıyor.

Bu isimler arasında sözde yurtta sulh konseyi üyeleri sanıklar Akın Öztürk, Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Osman Ünlü, Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, Turgay Sökmen, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Özcan Karacan ve Savaş Kabaklı da bulunuyor.

- Polisleri şehit eden pilotları takdir etmişlerdi

Darbecilerin bombalı saldırısına ilişkin Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, sanık eski pilotlar Uğur Uzunoğlu ile Hüseyin Türk'ün, Akıncı Üssü'nden aldıkları talimatla Özel Harekat Daire Başkanlığına ilk bombayı attıkları ve 44 polisi şehit ettikleri belirtildi.

Bu saldırının hemen ardından pilotlar Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da aynı yerleşkedeki Emniyet Havacılık Daire Başkanlığını hedef aldı ve 7 polisi şehit etti.

Saldırının detaylı şekilde anlatıldığı fezlekede, darbe girişiminin ilk saatlerinde pilotların Emniyet Havacılık ve Özel Harekat'ı havadan izledikleri kaydedildi.

Buradaki hareketliliği darbenin komuta merkezi Akıncı Üssü'ne bildiren pilotların, "Vuralım mı?" diye sordukları ifade edilen fezlekede, sanık eski yüzbaşı Ahmet Tosun'un, "Vurabilirsiniz." karşılığını verdiği ve saldırının ardından "Elinize sağlık." dediği de yer aldı.

- Kurumlar darbecilerin peşini bırakmıyor

Darbe girişimi sırasında bombalama sonucu oluşan zararın karşılanması için daha önce TBMM, 124 darbe sanığı hakkında 19 milyon 472 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Aynı gerekçeyle 661 sanık hakkında tazminat davası açan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün taşınır ve taşınmaz mallarındaki hasar için kurumun lehine 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesini talep etmişti.

TÜRKSAT avukatları da örgüt elebaşı Gülen ile cuntanın kritik isimlerinin de arasında bulunduğu 162 sanık hakkında 7 milyon 27 bin 655 liralık tazminat davası açmıştı.

Milli Savunma Bakanlığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde oluşan maddi zararın karşılanması için 500 sanık hakkında 4 milyon 545 bin 14 liralık tazminat istenmişti.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü milyon tazminat

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