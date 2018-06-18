PÖH'ü vuran darbecilere 47 milyon liralık tazminat davası

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında savaş uçakları tarafından vurulan ve 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat yerleşkesindeki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğünce 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 lira maddi tazminat davası açıldı.

Davalılar arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile hazırlık aşamasındaki ifadesinde Polis Özel Harekat binasını vurduğunu itiraf eden sanık eski pilot yarbay Mustafa Azimetli ile diğer pilotlar Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da yer alıyor.

Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülecek davanın dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı'nda konuşlu Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı birimlerinin taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın cuntacılardan tahsil edilmesi istendi.

Davalıların, eylemleri nedeniyle doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilen dava dilekçesinde, mahkemece kurum lehine 46 milyon 920 bin 467 lira maddi tazminata hükmedilmesi talep edildi.