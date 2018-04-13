Polatlı darbe davasında son savunmalar tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada, sanıkların son savunmaları tamamlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar Çağrı Ruşen, Enes Öztürk, Mustafa Torun, Yunus Çiçek ve Emrah Arslanbaş cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarının savunan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanıkların tamamının esasa ilişkin savunmalarının tamamlandığını ve duruşmanın 19 Nisan Perşembe gününe bırakıldığını belirtti.

Başkan Özbağ, dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdiklerini, sanıklarla bazı avukatların reddi hakim taleplerini ise davayı uzatmaya yönelik bulduklarından kabul etmediklerini söyledi.

Mahkemenin gelecek duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 265 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatini istemişti.