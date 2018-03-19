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Polatlı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanık ve avukatları savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 330 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık eski üsteğmen Naci Kozan, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, cunta faaliyetine katkı sağlayacak davranışta bulunmadığını savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı sanık eski tugay komutanı tuğgeneral Murat Aygün'ün harekat merkezinde düzenlendiği toplantıya katıldığını belirten Kozan, burada sıkıyönetim ilan edildiğine ilişkin bir ifade kullanılmadığını iddia etti.

Aygün'ün terör saldırısına karşı Ankara'nın bazı bölgelerinde güvenlik önlemi alınacağını söylediğini aktaran Kozan, daha sonra birlik komutanlarına söz konusu bölgelerin adreslerinin yazıldığı notlar ile mangalardaki askerlerin isimlerinin bulunduğu listeler dağıtıldığını anlattı.

Bunun üzerine konvoy halinde kışladan ayrıldıklarını, Yapracık mevkisine geldiklerinde darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini belirten Kozan, bunun üzerine konvoyu durdurduklarını söyledi.

Vatandaşlarla hareket ettiklerini, darbe girişimine yönelik bir eylemde bulunmadıklarını öne süren Kozan, kimseye zarar vermeden polise gittiklerini anlattı.

Davanın geldiği aşamada suçsuz olduklarının ortaya çıktığını savunan Kozan, beraat talebinde bulundu.

- "Ateş eden olursa siz de ateş edin"

Sanık eski teğmen Ömer Gemici de hazırlık aşamasındaki ifadeleri ile mahkeme huzurunda yaptığı ilk savunmayı kabul ettiğini belirterek, son savunmasını kısa tutacağını söyledi.

Darbe girişiminden kısa bir süre önce 58. Topçu Tugay Komutanlığına atandığını, bu nedenle karargahtaki işleyiş hakkında yeteri kadar bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Komutanlarının 15 Temmuz'da gece eğitimi olacağını söylediğini, bu nedenle birlikten ayrılmaması için emir aldığını anlatan Gemici, belirlenen saatte içtima alanına çıktığını kaydetti.

Bölük komutanının kendisine eğitim süresince binbaşı Cafer Öncel'in emrine verildiğini söylediğini, teçhizatlarını alıp onun birliğine katılması yönünde emir verdiğini aktaran Gemici, şöyle devam etti:

"Cafer binbaşı bize sıkıyönetim ilan edildiğini, bir terör saldırısı olduğunu ve buna karşı güvenlik önlemi alacağımızı söyledi. İstanbul'daki köprülerin kapatılması, birlikten ayrılmadan önce komutan yardımcısı albay Serhat Selçuk Pesek'in 'Size ateş eden olursa siz de ateş edin' demesi, bütün bu gelişmeler bir terör saldırısı olduğu izlenimi verdi. Zaten aynı araçta olduğumuz tanıklar da aynı şeyi anlattı."

Kışladan ayrıldıktan bir süre sonra darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini söyleyen Gemici, karargaha geri dönmek istediklerini ancak Yapracık mevkisinde trafiğin yoğun olması nedeniyle burada beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bulundukları yere gelen vatandaşlarla konuştuklarını, onlara karşı şiddet içeren bir eylemde bulunmadıklarını belirten Gemici, beraatini istedi.

- "Emirleri sorgulayamazdık"

Tutuklu sanık astsubay Serkan Filiz ise iradesi dışında kışla dışına çıkarıldığını, rütbesi gereği komutanlarının verdiği emirleri sorgulama konumunda olmadığını öne sürdü.

Sıkıyönetim direktiflerinden haberinin olmadığını, kolluk kuvvetini desteklemek amacıyla kışla dışına çıkarılacaklarına ilişkin kendilerine bilgi verildiğini belirten Filiz, sonrasında gelişen olaylara anlam veremediğini dile getirdi.

Polatlı'daki karargahtan çıkıp Temelli'ye ulaşana kadar herhangi bir engellemeye maruz kalmadıklarını ifade eden Filiz, "Bizler darbe amacıyla kışladan çıkmadık. Komutanların emirlerini uyguladık, bizim konumumuzdaki askerler, emri mütalaa edemez. Aslında bu durum herkes tarafından bilinen gerçeğimizdir. Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra Ankara'ya ilerlemedik, kimseye zarar vermedik. İki yıla yakın tutuklu yargılanıyoruz. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklar Umut Nuri Altun, Yusuf Aydoğan ve Serdar Yavuz'un da savunmalarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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