Polatlı darbe girişimi davası

Aygün'ün terör saldırısına karşı Ankara'nın bazı bölgelerinde güvenlik önlemi alınacağını söylediğini aktaran Kozan, daha sonra birlik komutanlarına söz konusu bölgelerin adreslerinin yazıldığı notlar ile mangalardaki askerlerin isimlerinin bulunduğu listeler dağıtıldığını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı sanık eski tugay komutanı tuğgeneral Murat Aygün'ün harekat merkezinde düzenlendiği toplantıya katıldığını belirten Kozan, burada sıkıyönetim ilan edildiğine ilişkin bir ifade kullanılmadığını iddia etti.

Komutanlarının 15 Temmuz'da gece eğitimi olacağını söylediğini, bu nedenle birlikten ayrılmaması için emir aldığını anlatan Gemici, belirlenen saatte içtima alanına çıktığını kaydetti.

Darbe girişiminden kısa bir süre önce 58. Topçu Tugay Komutanlığına atandığını, bu nedenle karargahtaki işleyiş hakkında yeteri kadar bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Sanık eski teğmen Ömer Gemici de hazırlık aşamasındaki ifadeleri ile mahkeme huzurunda yaptığı ilk savunmayı kabul ettiğini belirterek, son savunmasını kısa tutacağını söyledi.

- "Ateş eden olursa siz de ateş edin"

Bunun üzerine konvoy halinde kışladan ayrıldıklarını, Yapracık mevkisine geldiklerinde darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini belirten Kozan, bunun üzerine konvoyu durdurduklarını söyledi.

Bölük komutanının kendisine eğitim süresince binbaşı Cafer Öncel'in emrine verildiğini söylediğini, teçhizatlarını alıp onun birliğine katılması yönünde emir verdiğini aktaran Gemici, şöyle devam etti:

"Cafer binbaşı bize sıkıyönetim ilan edildiğini, bir terör saldırısı olduğunu ve buna karşı güvenlik önlemi alacağımızı söyledi. İstanbul'daki köprülerin kapatılması, birlikten ayrılmadan önce komutan yardımcısı albay Serhat Selçuk Pesek'in 'Size ateş eden olursa siz de ateş edin' demesi, bütün bu gelişmeler bir terör saldırısı olduğu izlenimi verdi. Zaten aynı araçta olduğumuz tanıklar da aynı şeyi anlattı."

Kışladan ayrıldıktan bir süre sonra darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini söyleyen Gemici, karargaha geri dönmek istediklerini ancak Yapracık mevkisinde trafiğin yoğun olması nedeniyle burada beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bulundukları yere gelen vatandaşlarla konuştuklarını, onlara karşı şiddet içeren bir eylemde bulunmadıklarını belirten Gemici, beraatini istedi.

- "Emirleri sorgulayamazdık"