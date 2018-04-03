Polatlı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 330 kişi hakkında açılan davada, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarına devam edildi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile bazı şikayetçilerin avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski uzman çavuş Ali Kaya, TSK'de 13 yıldır şoför olarak görev yaptığını, emrinde herhangi bir personel olmadığını, bu yüzden darbe girişiminin yaşandığı gece kimseye emir vermediğini belirtti.
İradesi dışında kışla dışına çıkarıldığını, rütbesi gereği komutanlarının verdiği emirleri sorgulama konumunda olmadığını ileri süren Kaya, hiçbir şahsa ve kamu malına zarar vermediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.
Sanık Emrah Unutkan da olay tarihinde uzman onbaşı rütbesiyle görev yaptığını anlattı. Olay günü komutanlarının emriyle terör saldırısına karşı dışarı çıkıldığı, intikal sırasında herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını, ailesinin aramasıyla darbe girişiminden haberdar olduğunu savundu.
Polatlı'daki karargahtan çıkıp Temelli'ye ulaşana kadar herhangi bir tehdide maruz kalmadıklarını ifade eden Unutkan, "Biz darbe amacıyla kışladan çıkmadık. Komutanların emirlerini uyguladık, bizim konumumuzdaki askerler emri sorgulayamaz. Aslında bu durum herkes tarafından bilinen gerçektir. Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra Ankara'ya ilerlemedik, kimseye zarar vermedik. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.
Sanık eski uzman çavuş Emre Ertosun da olay günü rutin faaliyetlerden sonra saat 19.00 sıralarında birlik komutanın emriyle silah ve teçhizatlı alarak içtimaya çıktıklarını, ardından emir doğrultusunda araçlara bindiklerini söyledi.
Ertosun, bir müddet konvoy halinde Ankara yönünde ilerledikten sonra başlarında bulunan komutanın emri üzerine durduklarını, güvenlik güçleri gelene kadar herhangi yasa dışı eylemde bulunmadığını savundu. Bir uzman çavuş olarak verilen emirleri icra etmekten başka bir görevi olmadığı ileri süren Ertosun, darbe girişiminde kendisini kullanmaya çalışan üst rütbeli komutanlarından şikayetçi olduğunu beyan etti.
Eski uzman çavuş Gökhan Bulgan da terör olayını bastırmak için görev alacakları söylenerek kışla dışına çıkarıldıklarını savunarak, "Biz o gece bir terör saldırısını önlemek için görevlendirildiğimizi sanarken hain bir amaca alet edildiğimizi sonradan anladık." dedi.
Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı kışlasından çıktıktan bir süre sonra konvoyun durduğunu belirten Bulgan, ne olduğunu anlayamadığı birden halkın tepki gösterdiğini ve araçları hareket ettirmeden beklediklerini kaydetti.
Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
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