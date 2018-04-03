Polatlı darbe girişimi davası

Sanık Emrah Unutkan da olay tarihinde uzman onbaşı rütbesiyle görev yaptığını anlattı. Olay günü komutanlarının emriyle terör saldırısına karşı dışarı çıkıldığı, intikal sırasında herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını, ailesinin aramasıyla darbe girişiminden haberdar olduğunu savundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski uzman çavuş Ali Kaya, TSK'de 13 yıldır şoför olarak görev yaptığını, emrinde herhangi bir personel olmadığını, bu yüzden darbe girişiminin yaşandığı gece kimseye emir vermediğini belirtti.

Polatlı'daki karargahtan çıkıp Temelli'ye ulaşana kadar herhangi bir tehdide maruz kalmadıklarını ifade eden Unutkan, "Biz darbe amacıyla kışladan çıkmadık. Komutanların emirlerini uyguladık, bizim konumumuzdaki askerler emri sorgulayamaz. Aslında bu durum herkes tarafından bilinen gerçektir. Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra Ankara'ya ilerlemedik, kimseye zarar vermedik. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık eski uzman çavuş Emre Ertosun da olay günü rutin faaliyetlerden sonra saat 19.00 sıralarında birlik komutanın emriyle silah ve teçhizatlı alarak içtimaya çıktıklarını, ardından emir doğrultusunda araçlara bindiklerini söyledi.

Ertosun, bir müddet konvoy halinde Ankara yönünde ilerledikten sonra başlarında bulunan komutanın emri üzerine durduklarını, güvenlik güçleri gelene kadar herhangi yasa dışı eylemde bulunmadığını savundu. Bir uzman çavuş olarak verilen emirleri icra etmekten başka bir görevi olmadığı ileri süren Ertosun, darbe girişiminde kendisini kullanmaya çalışan üst rütbeli komutanlarından şikayetçi olduğunu beyan etti.