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Polatlı davasında son savunmalar alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi - Davanın yarınki duruşmasında, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin savunmalarını tamamlaması bekleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar Mehmet Özsoy, Serhat Bozoklu, Hakan Kıvrak ve Önder Tanrıkulu cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarının savunan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Böylece 28 Şubat'ta başlayan davanın bugüne kadar görülen duruşmalarında aralarında tutuksuz sanıkların da bulunduğu 324 kişi son savunmasını tamamladı.

Davanın yarınki duruşmasında kalan 4 sanığın savunmasının ardından son savunmaların alınma işlemi tamamlanmış olacak.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Öte yandan cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 265 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatını istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Polatlı

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