Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül'ün kaybolması

Tunceli'ye tayini çıkan Polatlı Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Bacak'ın, ilçeye bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'nın 7 gün önce kaybolması olayı tamamen aydınlatılana kadar görevine devam edeceği belirtildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Polatlı'nın kırsal mahallelerinden Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları ve olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Arama çalışmalarında görevli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bacak'ın mayıs ayı atamalarında Tunceli Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına tayini çıktı.
Yarın itibarıyla bulunduğu görevinden ayrılması gereken Aydın Bacak'ın görev süresi, konunun hassasiyeti nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzatıldı.
Buna göre Binbaşı Bacak, olay tamamen aydınlatılana kadar Polatlı'daki görevine devam edecek.
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