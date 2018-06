Polatlı'da kaybolan Eylül'ün ailesinin bekleyişi 6'ncı gününde

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/POLATLI,(Ankara), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara (8) ile ilgili dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen çocuklarının akıbetiyle ilgili bilgi verilmeyen ailenin gergin bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Şu an hiç bir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Hiç kimse bana bilgi vermedi” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI, AİLENİN BİLGİSİ YOK

İçişleri Bakanlığı'nın dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen çocuklarının akıbetiyle ilgili detayları öğrenemeyen ailenin gergin bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, kendisini yalnız bırakmayan köy sakinleri ile birlikte çocuğundan iyi bir haber beklediğini açıkladı. Baba İbrahim Yağlıkara, "Şu anda Valiliğimizden ve Cumhurbaşkanlığımızdan hayırlı bir haber bekliyorum. İnşallah bu işi çözecekler. Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum" dedi.

Baba Yağlıkara, İçişleri Bakanlığı'nın olayın aydınlatılmasıyla ilgili açıklamasına ise, "Şu an hiç bir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Hiç kimse bana bilgi vermedi. Cumhurbaşkanımız kızımı kucağına alıp getirecek. Bu sevinci tüm Türkiye paylaşacak" şeklinde cevap verdi. Ailenin bitkin bir durumda olduğunu kaydeden baba Yağlıkara, "İçimiz yandı. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, evladımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Biz de bitkin durumdayız. Bütün Türkiye yanıyor" diye konuştu.