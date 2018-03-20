Polatlı'daki darbe girişimi davası

Sanıklardan olay tarihinde uzman onbaşı olan Yunus Yalçın, olay günü "Terör saldırısı var" denilerek araca bindirildiğini ve kışladan çıktıklarını ifade etti. Temelli'yi geçtikten sonra beraberindeki bir arkadaşına ailesinden telefon geldiğini aktaran Yalçın, "Ailesi darbe olduğunu söylemiş. Bunu benimle paylaştı. Darbe ne, bilmediğim için konvoy durunca komutana sordum. Şarjör takmamamızı söyledi. Birkaç dakika sonra tugaya döndük. Sonra da silahıma sarılarak uyudum. Darbeyle ilgim yok. Tecrübesiz genç bir asker olarak ne olduğunu anlayamadım." diye konuştu.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile bazı şikayetçi avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 330 kişi hakkında açılan davada sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Olay tarihinde astsubay kıdemli çavuş olan Mustafa Aypan, üsteğmen Alican Demir ve binbaşı Mehmet Erol’un emri üzerine kamyonla kışladan çıktıklarını anlatarak, "Kanunsuz bir emir söz konusu olmadığından araca bindim. Emir komuta zincirine göre hareket ettim. Darbe girişimiyle ilgili hiçbir fiilde bulunmadım. Birlikten çıktıktan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrılarını halk radyodan dinletti. Bir gazeteci geldi, ‘Arkadaşlar kandırılmışsınız, belli oluyor’ dedi. Biz de durumumuzu anlattık." ifadelerini kullandı.

Suç tarihinde topçu astsubay olan sanık Serdar Güçlü, kışladan çıktıktan sonra bulunduğu aracın kasasındaki Gökhan Bilgiç'in mesajla, "Komutanım, darbeye desteğe mi gidiyoruz?" diye sorduğunu, kendisinin ise "Hiçbir bilgim yok." diye yanıt verdiğini ifade etti.

Darbe girişimi olduğunu anlamalarının ardından durumdan kurtulmanın yollarını aradıklarını ve yönlerini Polatlı’ya çevirdiklerini anlatan Güçlü, "Fakat vatandaşların araçlara zarar vermemesi için fazla ilerleyemedik. Halka, polise mukavemet göstermedim. Araçtan dahi inmedim. Darbenin en ateşli olduğu saatlerde bile geri dönme ve teslim olma iradesi gösterdik. Hiçbir kanunsuz emir almadım, kanunsuz hiçbir emir yerine getirmedim." dedi.