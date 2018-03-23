Polatlı'daki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58'inci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Tayfun Başar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, o süreçte bölük astsubayı olarak görev yaptığını belirterek, olay akşamı gece eğitimi haberinin kendilerine ulaştığını öne sürdü.

Sanık Başar, daha sonra terör saldırısı ihtimaline karşı silahlandırıldıklarını ifade ederek, "Bize sadece mühimmat almamız söylendi. Nereye gittiğimiz söylenmedi." dedi.

O sırada emirleri sorgulayamayacağını anlatan Başar, komutanın emriyle araçlara dağıldıklarını, araç şoförlerinin de bilgilendirilmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Daha 10 günlük bölük astsubayıydım. 'Eğitim' denilince katıldık. Emirleri nasıl sorgulayabilirim? Araçlara dağılınca, araç komutanı arkada oturan rütbeliye 'Nereye gidiyoruz' diye sordu. 'Önündekini takip et' diye cevap verince tedirgin oldum. Gerçek durumu daha sonra anlayınca kışlaya dönmek istedik. Baktık ki emniyet güçleri bizi teslim alabilir, araçlarımızda kapıları kilitleyip bekledik. Ateş etmedim ve edeni görmedim. Kamu malına da zarar vermedim. Amirlerim haricinde kimseden talimat almadım. Babam TSK'da 30 sene görev yapmış emekli astsubaydır. Bizi de hep Atatürk ilkelerine göre yetiştirmiştir. Heyet olarak karar verirken empati yapın."