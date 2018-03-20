Polatlı'daki darbe girişimi eylemleri davası

Doğan, 15 Temmuz’da saat 21.30 sıralarında yapılan ve sanıklardan olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle eski 58. Topçu Tugayı Komutanı olan Murat Aygün’ün, "TSK yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi" dediği belirtilen toplantıya geç katıldığını ve toplantıda ordunun yönetime el koyduğundan bahsedilmediğini ileri sürdü.

Tutuklanıp, TSK'dan ihraç edilene kadar Harekat ve Eğitim Şubesinde plan subayı olan Doğan, suçlamaları reddetti.

Duruşmada bugün son olarak, sanıklardan, araçlarla kışladan çıkan eski üsteğmenler Naci Kozan ile Yusuf Aydoğan’ın, "Gerekirse silah kullanın" dediğini belirttikleri eski yüzbaşı Alper Doğan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile bazı şikayetçi avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 330 kişi hakkında açılan davada, kışladan çıkan iki eski üsteğmene "Gerekirse silah kullanın" dediği belirtilen eski yüzbaşı Alper Doğan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Darbe girişimi gecesi verilen emirlerin terör eylemlerine karşı olduğunu düşündüğünü öne süren Doğan, bazı personeli, darbe faaliyetleri kapsamında kışlaya çağırdığı suçlamasına ilişkin, "Dört personeli mesaiye çağırdım. O saatte ne Başbakan ne Cumhurbaşkanı henüz açıklama yapmıştı. Kalkışma veya yasa dışı bir şey olduğunu anlamam mümkün değildi." iddiasında bulundu.

Kışladan konvoy komutanı olarak çıkan sanıklar Naci Kozan ve Yusuf Aydoğan'ın, savunmalarında, kendisinin "Gerekirse silah kullanın" dediğini söylediklerini anlatan Doğan, "Kanunsuz herhangi bir emir ve telkinde bulunmadım." dedi.

Doğan, Aydoğan'a yönelik, "Kendisinin suç kastıyla hareket etmediğini kanıtlayabilmek adına şahsım hakkında beyanda bulunmaktadır. 'Ben tutuklandıysam herkes tutuklasın' diye hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Darbe teşebbüsü gecesi birliklerinin darbe girişimi içinde olduğunu anlama şansı olmadığını savunan Doğan, "Suç teşkil edecek bir eylem gerçekleştirmedim. Darbe girişiminden 1,5 ay sonra tutuklandım. Bu girişimin içinde olsam adaletten kaçma yolları arardım. 15 Temmuz'da olayların bir darbe olabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi." diye konuştu.