Polatlı'daki darbe girişimi eylemleri davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 330 kişi hakkında açılan davada, kışladan çıkan iki eski üsteğmene "Gerekirse silah kullanın" dediği belirtilen eski yüzbaşı Alper Doğan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile bazı şikayetçi avukatları katıldı.
Duruşmada bugün son olarak, sanıklardan, araçlarla kışladan çıkan eski üsteğmenler Naci Kozan ile Yusuf Aydoğan’ın, "Gerekirse silah kullanın" dediğini belirttikleri eski yüzbaşı Alper Doğan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Tutuklanıp, TSK'dan ihraç edilene kadar Harekat ve Eğitim Şubesinde plan subayı olan Doğan, suçlamaları reddetti.
Doğan, 15 Temmuz’da saat 21.30 sıralarında yapılan ve sanıklardan olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle eski 58. Topçu Tugayı Komutanı olan Murat Aygün’ün, "TSK yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi" dediği belirtilen toplantıya geç katıldığını ve toplantıda ordunun yönetime el koyduğundan bahsedilmediğini ileri sürdü.
Darbe girişimi gecesi verilen emirlerin terör eylemlerine karşı olduğunu düşündüğünü öne süren Doğan, bazı personeli, darbe faaliyetleri kapsamında kışlaya çağırdığı suçlamasına ilişkin, "Dört personeli mesaiye çağırdım. O saatte ne Başbakan ne Cumhurbaşkanı henüz açıklama yapmıştı. Kalkışma veya yasa dışı bir şey olduğunu anlamam mümkün değildi." iddiasında bulundu.
Kışladan konvoy komutanı olarak çıkan sanıklar Naci Kozan ve Yusuf Aydoğan'ın, savunmalarında, kendisinin "Gerekirse silah kullanın" dediğini söylediklerini anlatan Doğan, "Kanunsuz herhangi bir emir ve telkinde bulunmadım." dedi.
Doğan, Aydoğan'a yönelik, "Kendisinin suç kastıyla hareket etmediğini kanıtlayabilmek adına şahsım hakkında beyanda bulunmaktadır. 'Ben tutuklandıysam herkes tutuklasın' diye hareket etmektedir." ifadesini kullandı.
Darbe teşebbüsü gecesi birliklerinin darbe girişimi içinde olduğunu anlama şansı olmadığını savunan Doğan, "Suç teşkil edecek bir eylem gerçekleştirmedim. Darbe girişiminden 1,5 ay sonra tutuklandım. Bu girişimin içinde olsam adaletten kaçma yolları arardım. 15 Temmuz'da olayların bir darbe olabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi." diye konuştu.
Doğan, beraatini talep etti.
Hazır bulunmayan bazı sanıklar adına avukatlarının savunma yaptığı duruşmada, daha sonra bugün için planlanan diğer sanıkların savunmaları alınmak istendi ancak sanıklar, hazır olmadıklarını söyleyerek, süre istediler.
Bunun üzerine duruşma yarın saat 09.00'a ertelendi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde 267 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatlerini istemişti.
ABD'de okula saldırı!
Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti
İran sınırında korkunç görüntü
Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum