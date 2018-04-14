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Polis adayları darbe girişimini tiyatro oyunuyla anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:09 | Son Güncelleme

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yazıp oynadığı "15 Temmuz 21:30" tiyatro oyunu sahnelendi

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerince sahnelenen "15 Temmuz 21:30" tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Yüksekokul öğrencileri tarafından yazılan ve yönetilen, Halk Eğitim Merkezi'nde seyircilerle buluşan tiyatro oyununda 45 polis adayı sahne aldı.

15 Temmuz gecesi bir ailenin başından geçenlerden yola çıkılarak darbenin insanlara yaşattıklarının anlatıldığı oyunda, darbe girişiminin kanlı yüzüne geniş yer ayrıldı.

Ankara ve İstanbul'da o gece yaşanan olayların görüntülerine de yer verilen oyunda duygusal anlar yaşandı.

Oyunun sonunda izleyeciler polis okulu öğrencilerini ayakta alkışladı.

Oyunu Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

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15 Temmuz 21:30 KASTAMONU Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu polis tiyatro

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