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Polis adaylarına yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) öğrenci ve personellerine temel yangın eğitimi verilerek, uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.Polis Meslek Yüksek Okulunun konferans salonunda polis öğrencilere yangına karşı korunma, söndürme ve kurumlarda yangın güvenliği konularında konferans verildi.

Polis adaylarına yangın tatbikatı

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) öğrenci ve personellerine temel yangın eğitimi verilerek, uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.
Polis Meslek Yüksek Okulunun konferans salonunda polis öğrencilere yangına karşı korunma, söndürme ve kurumlarda yangın güvenliği konularında konferans verildi. Konferans sonrasında, senaryo gereği yangın alarmı verilerek, okul binası boşaltıldı. Binada mahsur kalan öğrenciler, merdivenli itfaiye aracı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Öğrenciler, daha sonra tüp ve katı madde yangınlarını uygulamalı olarak söndürdü.
Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yeni başlayacakları görevlerinde başarılar dileyerek, yangınsız ve kazasız bir gelecek temennisinde bulundu.

Polis adaylarına yangın tatbikatı

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