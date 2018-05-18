Polis aileleri kontrol noktasında sahur yaptı

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, şube müdürleri, polis aileleri ve bazı sürücülerin katılımıyla kontrol noktasında görev yapan ekiplerle sahur yaptı.

Emniyet tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında çalışmalarını sürdüren polislere, aileleri sahur vakti sürpriz gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Alper, eşi Kezban Alper, beraberinde şube müdürleri ve eşleri ile uygulamada görevli bazı polislerin aileleriyle sahur vaktinde kontrol noktasında bir araya geldi.

Beraberinde getirdikleri yemeklerle uygulama noktasında kurulan sofrada sahur yapan ekiplere, davet ettikleri bazı sürücüler de katıldı.

İl Emniyet Müdürü Alper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarının aynı ailenin ferdi olduğunu söyledi.

Uygulama noktalarında görev yapan teşkilat mensuplarını aileleriyle sahurda bir araya getirdiklerini aktaran Alper, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla anlamlı geceyi daha anlamlı hale getirmek için bir etkinlik düzenledik. Kontrol noktasında çalışan personelimize sürpriz yaptık. Bu etkinliğe personellerimizin eşlerini de davet ettik. Birlikte güzel bir uygulamaya imza attık. Bize ara ara sürücüler de katıldı, güzel bir gece oldu."

Kezban Alper ise "Eşlerimiz soğuk sıcak demeden çalışıyorlar. Buna şahit olduk. Sahurda bir araya geldik." dedi.

Vatandaşlardan Habip Türkan ise Adıyaman'da ilk defa emniyet teşkilatının sürücüleri sahura davet ettiğine şahit olduklarını belirterek, "Böyle güzel bir teklifi geri çeviremezdik. Emniyet teşkilatımıza teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sürücülerden Mithat Olgun da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

