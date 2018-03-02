Polis Akademisi öğrencilerinden anlamlı klip

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) komiser yardımcısı aday öğrencileri, Afrin şehitleri ve gazilerine saygı amacıyla klip hazırladı.
Polis Akademisinin bahçesinde çekilen ve 2 bin 128 öğrencinin yer aldığı klipte Türkiye haritası oluşturulurken, Afrin, Kıbrıs ve Kardak kayalıklarını temsilen de zeytin dalı figürlerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini tekrarlayan öğrenciler, Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu.
Ayrıca Türk bayrağının açıldığı klipte, zeytin dalı figürlerinin etrafındaki komiser yardımcısı adayları, "Afrin'in etrafının Türk güçleriyle korunduğu" mesajını vurguladı.
Klip, öğrencilerin hep bir ağızdan söyledikleri "Afrin'de savaşan askerlerimize ve şehitlerimize selam olsun" sözleriyle sona eriyor.
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