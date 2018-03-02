HABER

Polis Akademisi öğrencilerinden anlamlı klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Komiser yardımcısı adayı öğrencileri, Afrin şehitleri için klip hazırladı - Klipte rol alan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerinin ardından Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu - Öğrenciler klipte, Türkiye haritası ile Afrin, Kıbrıs ve Kardak kayalıklarını temsil eden zeytin dalı figürlerine yer verdi

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) komiser yardımcısı aday öğrencileri, Afrin şehitleri ve gazilerine saygı amacıyla klip hazırladı.

Polis Akademisinin bahçesinde çekilen ve 2 bin 128 öğrencinin yer aldığı klipte Türkiye haritası oluşturulurken, Afrin, Kıbrıs ve Kardak kayalıklarını temsilen de zeytin dalı figürlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini tekrarlayan öğrenciler, Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu.

Ayrıca Türk bayrağının açıldığı klipte, zeytin dalı figürlerinin etrafındaki komiser yardımcısı adayları, "Afrin'in etrafının Türk güçleriyle korunduğu" mesajını vurguladı.

Klip, öğrencilerin hep bir ağızdan söyledikleri "Afrin'de savaşan askerlerimize ve şehitlerimize selam olsun" sözleriyle sona eriyor.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan klip Polis Akademisi öğrencilerinden anlamlı klip polis amirleri eğitim merkezi

En Çok Okunan Haberler

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

Terör hedefleri ateş altına alındı

Terör hedefleri ateş altına alındı

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.