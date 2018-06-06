HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Polis Akademisi sınav sorularının çalınması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili açılan davada, 55 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili açılan davada, 55 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7'şer ay arasında değişen hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY'nin 2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını çalarak örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatılmış, 62 polis hakkında dava açılmıştı. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Abdurrahman Kum, Ali Turgay, Aykut Coşar, Ergün Sınır, Ercan Şekersoy, Hamza Öztürk, Mustafa Mehel, Ömer Durmuş ve Zafer Dinlemez'e 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Abdullah Tanas, Abdurrahim Metin, Ali Deveci, Bayram Aydın, Bilal Keser, Ferhat Ay, Hamit Barışan, Mehmet Mutlu Atasoy, Mustafa Ural, Selman Şahin, Seyit Şahin, Şeref Çelik, Yasin Tolga Fındık ve Yunus Tosun'a, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis verildi. Bu sanıkların 'dolandırıcılık' suçundan ise beratlarına hükmedildi.
Sanıklar Ahmet Özlü, Ahmet Muhammet Köse, Alper Sarıtepe, Enes Şahin, Halil İbrahim Kuru, Murteza Tunçel, Samet Özkürkçü, Serdar Cesur'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıklar Abdullah Furkan Söylemez, Ahmet Yumutkan, Arif Asma, Barış Yılmaz, Erkin Eren, Fatih Çelikbaş, Fatih Yıldız, Habib Yusuf Sucu, Hakan Altun, İbrahim Aycıl, İbrahim Emre, Muhammet Bilal Cinviz, Muhammet Fürkan Kuşaslan, Muhammed Korkmaz, Muhammet Volkan Özkan, Musa Kaymakcı, Musa Furkan Yıldız, Mustafa Furkan Güven, Oğuzhan Keskin, Oğuzhan Özdemir, Ramazan Kaya ve Yusuf Dağ'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis verdi.

Mahkeme bu sanıklardan bazılarına da 'dolandırıcılık' suçundan ayrıca 10 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası ile çeşitli miktarlarda adli para cezası verdi.
Sanıklar Kadir Atmaca ve Uğur Araz'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl hapis veren mahkeme, sanıklar Ahmet Faruk Sait Eroğlu, İsmail Türkoğlu, Hikmet Dağcı, Hüseyin Yağız, Eset Orhan, Semih Tosun ve Batuhan Ersoy'un üzerlerine atılı suçlardan beraatına hükmetti.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Maltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılarMaltepeli çocuklar çevre gününü eğlenerek kutladılar
Artvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyorArtvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İstanbul bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Minik Kaan'ın yardım çığlığı

Minik Kaan'ın yardım çığlığı

Iraklı kaçak göçmenleri alüminyum folyoya sarmışlar!

Iraklı kaçak göçmenleri alüminyum folyoya sarmışlar!

Mağazada alışveriş yapan kadının uygunsuz görüntülerini çekti

Mağazada alışveriş yapan kadının uygunsuz görüntülerini çekti

Artvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyor

Artvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyor

Metrobüste en ilginç kavga! Cep telefonuyla görüntülendi: Üstüne kusarım senin

Metrobüste en ilginç kavga! Cep telefonuyla görüntülendi: Üstüne kusarım senin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.