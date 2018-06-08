Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar

Şenol Dalgıç'a aynı suçtan 8 yıl 9 ay, Fatih Yıldırım'a da 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar Ali Gürkan Kara, Aydın Güngör, Egemen Deveci, Mustafa Şengül ve Sadık Yolalan hakkında 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.

Etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan sanıklardan Selim Duran 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, Bahadır İnce, Batuhan Öktem, Muharrem Çetiner, Seyfullah Canertürk, Tarık Bölük de 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Heyet, bu sanıklar hakkındaki cezalara ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- Dolandırıcılıktan ayrıca ceza

Mahkeme heyeti, sanıklardan Bahadır İnce, Batuhan Öktem, Erdem Kısa, Erol Şevik, Ersin Ceylan, Hamza Sezer, İbrahim Avsuz, Muhammed Atasever, Muhammet Esen, Muharrem Çetiner, Saim Balık, Selim Duran, Seyfullah Canertürk, Tarık Bölük, Yaşar Çelik ve Yunus Yıldırım'ı sorularını ele geçirdikleri Polis Akademisi sınavını kazanarak haksız biçimde okula öğrenci olarak yerleştikleri ve ayrılıncaya kadar kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 aya varan sürede ayrıca hapis ve adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklar Muhammet Emin Erçetin ve Muzaffer İşçi, FETÖ üyeliğinden Kırşehir'de ceza aldıkları için haklarındaki dava reddedildi.

Mahkeme heyeti, Ebrar Yıldız, Hüseyin Şafak ve Ramazan Eken'in beraatine, firari sanıklar Ahmet Suat Pınar, Ahmet Tayyip Uğur, Ali Emre Ulus, Ekrem Sağır, Fuat Kansu, Mehmet Akif Öztekin, Murat Yaldız, Mustafa Vefa Gürdoğan, Ömer Kara, Serkan Arıkan, Yahya İlyas Yıldızhan ve Zülküf Arslan'ın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

