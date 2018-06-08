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Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Akademinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 45 sanığın yargılandığı ikinci davada 28 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Polis Akademisinin 2012 yılındaki giriş sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 45 sanığın yargılandığı ikinci davada kararını açıklayan mahkeme, 28 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 22 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla sanık avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, Emre Yıldız'ı "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Şenol Dalgıç'a aynı suçtan 8 yıl 9 ay, Fatih Yıldırım'a da 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar Ali Gürkan Kara, Aydın Güngör, Egemen Deveci, Mustafa Şengül ve Sadık Yolalan hakkında 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.

Yasin Morkoyunlu 7 yıl 1 ay, Süleyman Filiz ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar Cihan Kalem, Erdem Kısa, Erol Şevik, Ersin Ceylan, Hamza Sezer, İbrahim Avsuz, Muhammed Atasever, Muhammet Esen, Özkan Arıkan, Saim Balık, Yaşar Çelik ve Yunus Yıldırım'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan sanıklardan Selim Duran 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, Bahadır İnce, Batuhan Öktem, Muharrem Çetiner, Seyfullah Canertürk, Tarık Bölük de 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Heyet, bu sanıklar hakkındaki cezalara ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- Dolandırıcılıktan ayrıca ceza

Mahkeme heyeti, sanıklardan Bahadır İnce, Batuhan Öktem, Erdem Kısa, Erol Şevik, Ersin Ceylan, Hamza Sezer, İbrahim Avsuz, Muhammed Atasever, Muhammet Esen, Muharrem Çetiner, Saim Balık, Selim Duran, Seyfullah Canertürk, Tarık Bölük, Yaşar Çelik ve Yunus Yıldırım'ı sorularını ele geçirdikleri Polis Akademisi sınavını kazanarak haksız biçimde okula öğrenci olarak yerleştikleri ve ayrılıncaya kadar kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 aya varan sürede ayrıca hapis ve adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklar Muhammet Emin Erçetin ve Muzaffer İşçi, FETÖ üyeliğinden Kırşehir'de ceza aldıkları için haklarındaki dava reddedildi.

Mahkeme heyeti, Ebrar Yıldız, Hüseyin Şafak ve Ramazan Eken'in beraatine, firari sanıklar Ahmet Suat Pınar, Ahmet Tayyip Uğur, Ali Emre Ulus, Ekrem Sağır, Fuat Kansu, Mehmet Akif Öztekin, Murat Yaldız, Mustafa Vefa Gürdoğan, Ömer Kara, Serkan Arıkan, Yahya İlyas Yıldızhan ve Zülküf Arslan'ın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

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Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasında ikinci dava

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