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Polis Akademisi yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

Polis Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile Adli Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacak.

Polis Akademisi yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacak

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile Adli Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora dallarında birinci ve ikinci dönemlerde farklı sayılarda olmak üzere öğrenci alınacak.

ALES'TEN 55 PUAN YETERLİ OLACAK

Adayların yüksek lisans programlarına kabulü için yabancı dil sınavından en az 40, İngilizce eğitim veren programlar için en az 75, ALES sınavından ise en az 55 puan almaları, doktora programları için ise yabancı dil ve ALES sınavlarından en az 55'er puan almış olmaları gerekiyor.

GÜVENLİK VE TERÖR KONUSUNDA UZMANLAŞACAKLAR

Polis Akademisi, öğrencilerine uluslararası güvenlik, terörizm, radikalleşme, güvenlik yönetimi, suç analizleri, kriminalistik, ulaşım güvenliği ve istihbarat gibi güvenlik çalışmaları temel alanlarında uzmanlaşma ve akademik kariyer imkanları sunmayı amaçlıyor.

Başvurular, 6-17 Ağustos tarihleri arası gerçekleşecek.

İstenen belge ve ayrıntılı bilgilere, "www.pa.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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Polis Akademisi öğrenci alacak

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