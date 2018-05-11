Polis Akademisinde mezuniyet heyecanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ hainlerinin yaratmaya çalıştığı boşluğu, bu milletin vatansever evlatları kat kat fazlasıyla doldurmuştur. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi. Bakan Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Mezuniyet Töreni"ne katıldı. Törende, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, genel müdür yardımcıları, bazı daire başkanları, birim amirleri, akademiden mezun olacak öğrenciler ile aileleri yer aldı. Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek bu mücadelenin en önemli insan gücünün İçişleri Bakanlığı çatısı altında bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin bu mücadeleyi, sadece kahramanlıkla ve yiğitlikle değil devletinin gücüyle beraber verdiğine işaret eden Soylu, Türkiye'nin insansız hava aracı, helikopter, tank, tüfek ürettiğini anlattı.

Terörle mücadelede operasyon kararı alırken kimseden icazet almak zorunda olmadıklarının altını çizen Soylu, mezun komiser yardımcılarının Türkiye'nin büyük bir ülke olarak yola devam etmesinin parçası olduğunu aktardı. - "15 Temmuz, güçlenmemize vesile olmuştur" Soylu, Bakanlık bünyesinde yapılan değişimlerden bahsederek "FETÖ hainlerinin yaratmaya çalıştığı boşluğu, bu milletin vatansever evlatları kat kat fazlasıyla doldurmuştur. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Şehitlerine her gün rahmet okuduğumuz 15 Temmuz hadisesi, bizde bir hasara yol açmamıştır, bilakis arınmamıza, temizlenmemize ve güçlenmemize vesile olmuştur." dedi. İlerleyen süreçte 22. Dönem POMEM'lere 10 bin, 23. Dönem POMEM'lere 10 bin, 2018-2020 arasında PMYO'lara 2 bin 500 polis memuru ve 4. Dönem PAEM'e 2 bin 200 komiser yardımcısı adayı alacaklarını ifade eden Soylu, sadece personel noktasında değil, teknik araç gereç noktasında da yaptıkları önemli atılımları anlattı. Soylu, İçişleri Bakanlığının kötülüklerle mücadele gücünü artırdıklarına dikkati çekerek 2016'da 36 bin 500 olan terörle mücadele operasyon sayısının geçen yıl 56 bin 925'e, bu yılın ilk 4 ayında ise 22 bin 156'ya, uyuşturucuyla mücadelede de 2016'da 86 bin 630 olan operasyon sayısının geçen yıl 118 bin 7'ye, bu yılın ilk 4 ayında ise 48 bin 500'e ulaştığını vurguladı.

- "Çocuklarımıza güzel bir miras bırakmak için çalışıyoruz" Türkiye'nin bugün sorunlarla mücadelede en kritik ama son 300 yılın en güçlü döneminde olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti: "Türkiye sınıf atlayacaksa sorunlarını çözecekse işte bu dönemde çözecektir ve sizin evlatlarınız, bu sahadaki herkes, bunun bir parçası olma gururunu yaşayacaktır. Biz çocuklarımıza güzel bir miras bırakmak için çalışıyoruz ve inşallah sizlerle el ele bunu başaracağımıza inanıyoruz." Polis Akademisinin yönetici ve eğitim kadrosuna emeklerinden dolayı teşekkür eden Soylu, polislerin vatandaşın günlük hayatta görmek istediği şekilde yetiştirilmesini istedi. - "Sizler Bakanlığımızın fahri personelisiniz" Soylu, mezun komiser yardımcılarının ailelerinin gururlarının yüzlerinden okunduğunu vurgulayarak "Bu sizin hakkınızdır ve esas itibarıyla bize güç veren duygu, sizin hissiyatınızdır. Sizler Bakanlığımızın, emniyetimizin, jandarmamızın fahri personelisiniz." diye seslendi. Mezun olan polislere çok önemli eşikte olduklarını hatırlatan Soylu, akademiden ayrıldıklarında daha büyük bir emanet teslim alacaklarını söyledi. Soylu, komiser yardımcılarına şöyle seslendi:

"Buradan çıkınca bizden sadece bir mezuniyet belgesi almayacaksınız. Kato'yu, Gabar'ı, Fırat'ın kenarını, Diyarbakır'ı, Pülümür Yaylası'nı, Ağrı Dağı'nı, Trabzon'u, İzmir'i, Antalya'yı, Ardahan'ı emanet alacaksınız. İnsan tacirlerinin elindeki zavallı göçmenleri siz kurtaracaksınız. Trafikte insanları ölümden siz kurtaracaksınız. İnsanları şehirlerde hırsıza, uğursuza karşı siz koruyacaksınız. Bu alelade bir meslek değildir." Ülkenin hiçbir köşesinin rahat olmadığını ancak her köşesinin cennet olduğunu vurgulayan Soylu, yeni komiser yardımcılarına güvendiğini ve tüm görevleri huzurla teslim ettiğini kaydetti. - Bir milletvekilinin Şırnak Valisi Aktaş'ı eleştirmesi Bir milletvekilinin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı köyleri ziyaret ettiği için eleştirip tehdit ettiğini belirten Soylu, "Buradan ona söylüyorum, o senin bizim devletimizin adamını, valimizi, kaymakamımızı, polisimizi ve orada yaşayan kardeşlerimizi tehdit ettiğin günler çok uzakta kaldı. Bir daha dilini uzatma ve bir daha o tehdidi ortaya koyabilecek bir anlayış içerisinde olma." dedi.

Konuşmasının ardından Soylu, dereceye girenlere diplomalarını ve hediyelerini verdi. - "Hep en iyiye ulaşmaya çalışacaksınız" Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, komiser yardımcılarının vatandaşa hizmet için en iyi yolu arayacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Suçlulara ne kadar sert muamele edecekseniz milletimize o kadar şefkatle muamele edeceksiniz. Buradan aldığınız eğitimle yetinmeyip durmadan kendinizi yetiştireceksiniz ve hep en iyiye ulaşmaya çalışacaksınız. Sizlerden milletimize hizmet eden, sadece devletimize biat eden personelimiz olmanızı bekliyoruz." - "Milletin polislerini yetiştirmeye devam edeceğiz" Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, görevde bulundukları 4 yıl süresince 7 bin 346 komiser yardımcısını mezun ettiklerini belirterek bugün mezun olan 982 kişi ve ağustosta mezun olacak 2 bin 200 kişiyle bu sayının 10 bin 408'e ulaşacağını dile getirdi. Böylece teşkilatın amir sınıfının yüzde 65'inin yeni mezunlardan oluştuğunu aktaran Çolak, yapılan alımlarla teşkilatın yenilendiğini bildirdi.

Son 3 yılda 26 farklı ülkeden 500 kursiyere eğitim verdiklerine işaret eden Çolak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çağdaş bilgi ve donanıma sahip, insan hak ve hukukunu önceleyen, sivil otoritenin emrinde, FETÖ ve onun gibi yapılarla mücadele azmine sahip, milletin polislerini yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi. - 982 komiser yardımcısı mezun oldu Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürü Şafak Ertan Çomaklı da 50'si kadın, 982 komiser yardımcısına 8 ay süresince verilen eğitimleri anlattı. Komiser yardımcılarının aynı zamanda master diploması aldıklarını belirten Çomaklı, mezun olan polislerin kadrodan gelen emniyet mensubu olduklarını söyledi. Dönem birincisi Komiser Yardımcısı Şerif Coşkun, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Törenin sonunda komiser yardımcıları kep fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. - Mezun oldu, evlilik teklifi etti Bu sırada Komiser Yardımcısı Ahmet Telkıran, kız arkadaşı Hicran Kaplan'a evlenme teklifi etti. "Evet" yanıtını aldığı kız arkadaşının önünde diz çöken Telkıran, Kaplan'ın parmağına tek taş yüzük taktı. Arkadaşları ve akademi yöneticileri, Telkıran ve Kaplan'ı tebrik etti. Telkıran, çifte mutluluk yaşadığını belirtirken Kaplan da böyle bir şey beklemediğini ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Daha sonra komiser yardımcıları, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Polis Akademisinde mezuniyet heyecanı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "FETÖ hainlerinin yaratmaya çalıştığı boşluğu, bu milletin vatansever evlatları kat kat fazlasıyla doldurmuştur. Hiç kimsenin endişesi olmasın" - "Türkiye sınıf atlayacaksa sorunlarını çözecekse işte bu dönemde çözecekt

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